Après 22 ans de bons et loyaux services, Arsène Wenger va quitter son club de cœur à l’issue de la saison. Pour Arsenal, la quête de trouver son successeur est d’ores et déjà lancée. Mais pour l’entraîneur alsacien, ce dernier ne semble pas presser de trouver un point de chute, et semble vouloir se donner un délai de réflexion avant de choisir son futur club.

« Je suis un peu troublé en ce moment et j’ai décidé de prendre un peu de recul pendant quatre ou cinq semaines avant de prendre une décision, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sky Sports. J’ai besoin de prendre un peu de recul pour analyser ma situation de la manière la plus objective possible. Passé ce délai de réflexion, je prendrai une décision pour la suite de ma carrière. » Le message est passé !