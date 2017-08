Les galères n’en finissent plus pour Jack Wilshere. Harcelé par les pépins physiques, surnommé « will chair » (chaise roulante) par ses supporters à Arsenal, le milieu de terrain anglais de 25 ans a ciré l’infirmerie ces dernières années. Prêté à Bournemouth l’an passé, Wilshere s’est remis d’une fracture à la jambe et voit son nom sur la liste des joueurs non-désirés par Arsène Wenger cette saison.

Ce mardi, L’Equipe rapporte que le joueur a été exclu lors d’une rencontre avec les moins de 23 ans du club contre ceux de Manchester City. L’international anglais aurait échangé des coups avec Tyreke Wilson (17 ans), irlandais des Sky Blues. Si Wenger n’a pas complètement fermé la porte a un retour de Wilshere en équipe première, le milieu de terrain perd des points.