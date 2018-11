Depuis quelques jours, des rumeurs envoyant Arsène Wenger sur le banc de l’AC Milan, en lieu et place de Gennaro Gattuso, se font de plus en plus persistantes. Pourtant, sur le plateau de beIN Sports, le technicien alsacien a nié toutes discussions avec les dirigeants rossoneri pour une éventuelle arrivée.

« Tout ce que je peux dire, c’est que ce sont des fake news. Si je signais quelque part, je vous le dirais. Ce sont de fausses informations. Je ne peux pas contrôler les rumeurs. Je peux seulement contrôler ce que je fais », a-t-il déclaré. Wenger serait également en discussion avec le Paris Saint-Germain pour intégrer l’organigramme du club de la capitale.