Arsène Wenger se pose des questions sur son avenir. Après avoir passé 22 saisons sur le banc d’Arsenal, le technicien alsacien s’est exprimé sur son futur au micro de RTL. Et il semble qu’il n’ait pas encore tranché .

« Mon avenir n’est pas décidé. Je me pose un peu la question : est-ce que je continue dans ce que j’ai fait et sais faire ou est-ce que je partage tout le savoir que j’ai accumulé au niveau de la connaissance des hommes et du sport, d‘une autre manière. C’est la question à laquelle je vais devoir répondre dans les deux-trois prochains mois. » Malgré ses 68 ans, Wenger n’a pas envie de partir tout de suite à la retraite.