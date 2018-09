La première journée de la Ligue des Champions débute ce soir. Éliminés en phase de poules de la dernière édition, l’AS Monaco et l’Atlético de Madrid souhaite faire mieux cette fois-ci. Les deux équipes se retrouvent dés ce soir au Stade Louis II et pour cette rencontre, Leonardo Jardim a du composer avec plusieurs absents (Rony Lopes, Aleksandr Golovin, Stefan Jovetic, Danijel Subasic ...). Le technicien portugais a opté pour un 4-3-3 avec une paire de doubles pivots composée de Jean-Eudes Aholou et Kevin N’Doram.

Récemment victime d’une gastro-entérite, Radamel Falcao est bien aligné en pointe de l’attaque. Il sera épaulé sur les ailes par Samuel Grandsir et Nacer Chadli. De son côté, l’Atlético de Madrid livre une composition classique. Seule incertitude avant la rencontre, le côté gauche de la défense sera couvert par Lucas Hernandez. Le Français n’est pas le seul champion du monde à être aligné puisque Antoine Griezmann est de la partie.

Compositions :

AS Monaco : Benaglio - Sidibé, Glik, Jemerson, Henrichs - Aholou, N’Doram, Tielemans - Grandsir, Chadli, Falcao

Atlético de Madrid : Oblak - Juanfran, Gimenez, Godin, Hernandez - Koke, Rodri, Saul Niguez, Correa - Griezmann, Costa

Retrouvez le résumé de la rencontre sur Foot Mercato