Benjamin Henrichs est l’un des nouveaux visages de l’AS Monaco cette saison. Le latéral allemand, arrivé en provenance du Bayer Leverkusen pour environ 20 M€, a déjà disputé 5 matchs sous le maillot monégasque en Ligue 1. Seulement, son début de saison est à l’image de celui de son club : délicat. Interrogé dans L’Equipe quant à son adaptation, Henrichs a clairement remercié son désormais ex-entraîneur, Leonardo Jardim, qui a été démis de ses fonctions par l’AS Monaco jeudi.

« C’est un coach qui exerce son métier avec passion et qui a le souci du détail. Il lui est reproché de ne pas assez communiquer avec les nouveaux... Je ne sais pas comment il s’y est pris avec les autres, mais avec moi, il communiquait beaucoup avec l’aide de Diego Benaglio, qui me sert de traducteur. Il insistait sur les schémas tactiques et mon rôle, ce qu’il attendait de moi. Il a donné son maximum pour faciliter mon adaptation », a ainsi déclaré Benjamin Henrichs. Avant peut-être Thierry Henry ? Seuls les dirigeants monégasques ont la réponse...