Bien qu’en difficulté en championnat avec une triste dix-huitième place, l’AS Monaco va tenter de retrouver des couleurs ce soir. Opposé au Borussia Dortmund pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions, le club du Rocher se présente avec ambition. Pour ce match, Leonardo Jardim a décidé de titulariser Diego Benaglio dans les buts derrière une défense constituée de Djibril Sidibé, Andrea Raggi, Kamil Glik, Jemerson et Benjamin Henrichs. Au milieu du terrain, Youri Tielemans et Jean-Eudes Aholou forment le double-pivot tandis qu’Aleksandr Golovin organisera le jeu un cran plus haut côté gauche

Moussa Sylla prend l’autre couloir et Radamel Falcao évolue en pointe de l’attaque monégasque. Du côté de Dortmund, Lucien Favre présente une équipe solide. Roman Bürki prend place juste derrière Lukasz Piszczek, Manuel Akanji, Abdou Diallo et Dan-Axel Zagadou. Le duo Thomas Delaney-Axel Witsel se chargera de la récupération et des transmissions derrière le trio Marius Wolf-Marco Reus-Jadon Sancho. Enfin, Paco Alcacer est aligné en pointe de l’attaque.

Compositions :

Borussia Dortmund : Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Zagadou - Witsel, Delaney - Wolf, Reus, Sancho - Alcacer

Monaco : Benaglio - Sidibé, Glik, Jemerson, Raggi, Henrichs - Aholou, Tielemans - Sylla, Golovin - Falcao