Arrivé cet été à l’AS Monaco après une saison et demie passée au Racing Club de Strasbourg, Jean-Eudes Aholou s’est rapidement imposé au sein du club du Rocher, disputant dix rencontres toutes compétitions confondues. Et justement, le milieu ivoirien est revenu ce jeudi en conférence de presse sur le match très spécial qui l’attend samedi contre son ancien club : « c’est certain que ce sera un match particulier pour ma part mais je ne veux pas m’étendre sur ce sujet, il faut avant tout redresser la situation. Même si je connais bien le RC Strasbourg, je n’ai pas échangé sur ce sujet avec le coach, il sait très bien ce qu’il veut faire, il a bien analysé notre adversaire. »

Officialisé samedi dernier comme nouvel entraîneur des Asémistes, Thierry Henry semble donc avoir conquis ses troupes. Et Jean-Eudes Aholou fait entièrement confiance à l’ancien international français : « on sait tous que Thierry Henry a eu une grande carrière. C’est un nouveau coach avec sa façon de parler, il sait ce qu’il veut et on est là pour mettre ses idées en pratique. Après, c’est notre entraîneur et nous sommes ses joueurs. Chacun est dans sa position et travaille pour sortir le plus rapidement de cette situation. » Actuellement, l’ASM est dix-huitième de Ligue 1 avec seulement six points.