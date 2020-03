Depuis presque deux semaines et la décision du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP), la Ligue 1 est suspendue jusqu’à nouvel ordre, à cause de la pandémie de coronavirus. Les acteurs du championnat de France sont donc confinés comme toute la population du pays mais les joueurs ne restent pas les bras croisés. Lors d’un entretien accordé au journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’ailier de l’AS Monaco Keita Baldé a dévoilé ses activités journalières.

« Je me réveille tôt, comme d’habitude quand je dois faire mon entraînement. Je fais une heure et demie d’entraînement : 45 minutes de vélo puis de la musculation. C’est un programme que l’équipe technique de Monaco nous a envoyé, c’est un programme personnalisé pour chacun. Puis l’après-midi, je me détends un peu, je fais la sieste et joue avec mon fils », a lâché le joueur de 25 ans, auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues cette saison.