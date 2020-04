Après des passages à la Lazio, à l’Inter et maintenant à Monaco, Keita Baldé n’oublie pas d’où il vient. Neuf ans après avoir quitté la formation du FC Barcelone, l’attaquant sénégalais de l’AS Monaco souhaite retourner un jour en Espagne et plus précisément en terres catalanes. Il l’a fait savoir au quotidien As.

« Retourner en Espagne est l’un de mes désirs. J’ai pu jouer dans ma carrière au Barça et c’est l’une des ligues qui me manque pour en profiter », a-t-il déclaré avant d’ajouter qu’il sera favorable à un retour au FC Barcelone quand Gerard Piqué en sera le président. Keita Baldé le sait, il vient d’envoyer un signal fort aux Blaugranas.