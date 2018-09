Après avoir échoué contre l’Atlético de Madrid mardi en Ligue des Champions (1-2), l’AS Monaco retrouvait la Ligue 1 ce soir contre Nîmes pour tenter de mettre fin à une série de cinq matches sans succès, mais la formation monégasque a fait match nul (1-1). Titulaire pour cette rencontre après avoir manqué le début de saison en dehors du Trophée des Champions (malade, ndlr), Andrea Raggi a connu ses premières minutes en Ligue 1. Au micro de Canal + Sport après la rencontre, le défenseur italien a donné son avis sur la prestation de son équipe.

« Ce soir, il fallait gagner. On a eu de grosses occasions, mais quand ça ne veut pas dans le football, c’est comme ça... Ça fait du mal parce que ce soir, on ne mérite pas le match nul, on mérite de gagner. Mais comme je l’ai dit, cette année, on a commencé un peu comme ça, c’est un peu compliqué mais ce soir, on a montré qu’on est là. (...) Il y a toujours une identité dans ce club. Chaque année, on est toujours restés sur le podium, on a le même objectif. Bien sûr qu’on a des difficultés mais on est tous ensemble et on va se sortir de cette situation. Il faut lever la tête et montrer qu’on a de la qualité », a lâché le joueur de 34 ans sur la pelouse. L’ASM défiera Angers mardi prochain (19h, 7e journée de Ligue 1).