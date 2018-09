Incapable de remporter un match depuis son succès lors de la 1ère journée de Ligue 1 contre le FC Nantes (1-3), l’AS Monaco a une nouvelle fois chuté ce vendredi soir sur la pelouse de Saint-Etienne (0-2). Interrogé au coup de sifflet final par Canal +, Radamel Falcao a tiré la sonnette d’alarme suite à cette nouvelle contre-performance.

« Ce n’est pas seulement ce soir, notre début de championnat cette saison est terrible... On n’a pas réussi à avoir de l’efficacité et à bien protéger notre cage. Il faut s’améliorer, je crois qu’on ne peut pas rester comme ça. Il faut relever la tête parce que mercredi on doit aller à Dortmund pour faire un bon résultat », a expliqué le capitaine de l’ASM après la rencontre, alors que le club de la Principauté retrouvera la Ligue des Champions mercredi contre le BVB (2e journée de C1).