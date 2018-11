Éliminé de la Ligue des Champions, l’AS Monaco se présentait au Wanda Metropolitano avec un effectif rajeuni pour le compte de la cinquième journée de la plus prestigieuse des compétitions de club. Un match remporté 2-0 par l’Atlético de Madrid face à des Monégasques limités. Toutefois, les joueurs de Thierry Henry ont montré de belles choses face aux Matelassiers. Un bel état d’esprit souligné par Thierry Henry au micro de RMC Sport après la rencontre.

« Les deux buts de l’Atlético c’est une frappe contrée et une glissade. Nous avons été timides en première mi-temps et le but si tôt ne nous a pas aidés. À la mi-temps, on a parlé dans le vestiaire avec l’ambition de jouer vers l’avant, d’être plus entreprenant. On s’est projeté, on a eu des occasions, un penalty raté et ils ont fait des fautes. Il faut retenir la seconde mi-temps. Les jeunes ont joué, les petits à 17-18 ans ont essayé d’aller vers l’avant c’était beaucoup mieux, mais ce n’est pas suffisant. »