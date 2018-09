Hier soir, l’AS Monaco a mal débuté sa campagne de Ligue des Champions en s’inclinant sur sa pelouse face à l’Atlético de Madrid (1-2). Après la rencontre, en conférence de presse, le coach monégasque Leonardo Jardim a analysé la défaite des siens. Le Portugais a ainsi pointé le manque de rigueur de son équipe, primordiale dans cette compétition.

« On a perdu car l’adversaire a été plus rigoureux que nous et plus efficace. Le match était équilibré, mais la rigueur a manqué de notre côté. Tu mènes 1- 0, après tu prends un but dans l’axe, où notre milieu défensif n’est pas bien positionné. Après, il y a le corner, ce coup de tête, ce sont des petites choses de maturité. Ça fait une grosse différence parce que sinon, dans la globalité du match, je n’ai pas vu de différences, on était au même niveau. » Monaco devra se reprendre dès vendredi (20:45), en Ligue 1, pour la réception du Nîmes Olympique.