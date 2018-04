Une défaite 1-7 de l’ancien champion de France sur la pelouse de son successeur, cela fait tâche. L’entraîneur de l’AS Monaco, Leonardo Jardim, a eu des mots durs après ce revers historique face au PSG, alors que le club de la Principauté n’avait plus perdu au Parc des Princes depuis 2007 ! En conférence de presse, le technicien portugais a évoqué les raisons de cette humiliation.

« Ce match était très mauvais, presque un cauchemar. On a perdu individuellement presque tous les duels. C’est une très mauvaise soirée. Il faut repartir vite pour le prochain match, la saison n’est pas finie. On a encore pour objectif la deuxième place. C’est une défaite, on a perdu les trois points. Mais le pire, c’est le match que l’on a réalisé ici. On a perdu les duels dans les couloirs, tout marchait mal. Dans ma tête, cette défaite va peut-être laisser des traces.C’est peut-être la plus grande défaite de ma carrière d’entraîneur », a-t-il exposé face à la presse. Son vice-président Vadim Vasyliev a lui aussi eu des propos sévères envers ses joueurs.