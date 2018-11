Samedi, l’AS Monaco se déplacera à Caen pour tenter de relever la tête. Seulement, Thierry Henry est une nouvelle fois privé de nombreux joueurs. Ainsi, Danijel Subasic, Kamil Glik, Antonio Barreca, Andrea Raggi, Djibril Sidibé, Almamy Touré, Jean-Eudes Aholou, Kévin N’Doram, Adama Traoré, Willem Geubbels, Rony Lopes, Jordi Mboula, Stevan Jovetic ou encore Pietro Pellegri sont tous absents du groupe de Thierry Henry. Une incroyable liste de joueurs qui a poussé le coach monégasque à faire des choix et à une nouvelle fois piocher dans les équipes de jeunes.

Ainsi, Thierry Henry a appelé Benoît Badiashile (qui avait été titulaire contre le Paris Saint-Germain), mais également Ronaël Pierre-Gabriel et le jeune Jonathan Panzo en défense. Au milieu, Romain Faivre, Han-Noah Massengo ou encore Kephren Thuram sont dans la liste. Enfin, devant, on retrouve une nouvelle fois le jeune Wilson Isidor. Au rayon des bonnes nouvelles, Thierry Henry pourra compter sur Aleksandr Golovin et Radamel Falcao, bien présent dans le groupe. Pour rappel, après le déplacement à Caen (samedi, 20 heures), l’AS Monaco ira jouer l’Atletico Madrid (mercredi, 18h55).