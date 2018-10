Thierry Henry est officiellement le nouvel entraîneur de l’AS Monaco depuis dimanche dernier. Ce mercredi, il est présenté à la presse en compagnie du vice-président du club de la Principauté Vadim Vasyliev. Ce dernier a livré un message d’introduction avant la prise de parole de Thierry Henry.

« Bonjour à tous, merci d’être venu. Je vous présente Thierry Henry, qui a été un très grand joueur. Le palmarès vous le connaissez tous. C’est un enfant du club, un pur produit de notre centre de performance. Mais aujourd’hui, c’est surtout un technicien, qui nous a impressionné par sa vision du jeu, sa connaissance du football, de notre équipe et de nos joueurs. Il a des idées très très claires. Il a été un très grand joueur et nous n’avons aucun doute qu’il sera un très bon entraîneur. Bienvenue Thierry, tu as tout notre soutien », a déclaré Vasyliev.