Officialisé par l’AS Monaco il y a tout juste six jours, Thierry Henry prendra place sur le banc de la Meinau demain soir (20h), pour sa première comme entraîneur. Cet après-midi, le néo-coach a dévoilé le groupe de 19 joueurs qu’il a convoqué pour le déplacement à Strasbourg. Forfait pour une blessure à la cuisse, Danijel Subasic est remplacé par Loïc Badiashile. Le jeune portier sera le suppléant de Seydou Sy, habituel troisième gardien.

Pour son premier match en tant qu’entraîneur de l’AS Monaco, Thierry Henry est également privé de Jemerson, qui a dernièrement accumulé les cartons jaunes, et d’Andrea Raggi qui purgera le premier de ses cinq matches de suspension. Willem Geubbels, Rony Lopes, Pietro Pellegri, Diego Benaglio et Kevin N’Doram complètent la longue liste des blessés monégasques et compliquent déjà la tâche de leur nouveau boss.

Le groupe monégasque :

Gardiens : Sy, Badiashile

Défenseurs : Barreca, Glik, Henrichs, Sidibé, Touré

Milieux : Aholou, Aït-Bennasser, Chadli, Golovin, Grandsir, Pelé, Tielemans, Traoré , Diop

Attaquants : Falcao, Jovetic, Sylla.