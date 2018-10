Ancien joueur, mais aussi entraîneur de l’AS Monaco lors de la saison 2011-2012, Marco Simone avait repris les rênes de l’équipe, alors 19e de Ligue 2, et avait remonté jusqu’à la 8e place du classement en fin d’exercice. Une situation à laquelle le nouveau coach asémiste, Thierry Henry, fait actuellement face un échelon au-dessus.

Légitime donc, le technicien italien, interrogé par Nice-Matin, a évoqué l’arrivée d’Henry en Principauté et a confié être confiant pour lui. « S’il finit 5e ou 6e, je pense que ce sera déjà très bien. Je crois qu’il a la connaissance et les capacités pour réussir. Pas l’habitude d’être en première ligne et c’est mon seul doute, mais il a les capacités de transmettre ses idées », a-t-il déclaré au quotidien local.