Ce dimanche, les deux derniers champions de France s’affrontent à Louis II, en clôture de la 13e journée (21h). L’AS Monaco reçoit le PSG pour un match des extrêmes entre le 1er du championnat (et de loin) et l’AS Monaco, avant-dernier de Ligue 1. Malgré l’arrivée de Thierry Henry, le club de la Principauté est au bord du gouffre. Décimée, c’est contre le PSG, auteur d’un 12/12, que l’ASM va devoir redresser la tête. Pas une mince affaire tant le sommet de la montagne qui se dresse devant elle est élevé et ses pentes sont escarpées.

Pour ce match, privé de 15 joueurs, Thierry Henry aligne un 4-4-2 tout de même compétitif. Benaglio est aligné dans le but. La défense est composée de Sidibé, Jemerson, Badiashile et Henrichs. Au milieu,Grandsir, Chadli, Pelé et Aït-Bennasser tenteront de contrecarrer les plans parisiens, alors que devant Diop accompagnera Falcao. A Paris, Thomas Tuchel brouille une nouvelle fois les pistes. C’est un 3-4-3 qui est aligné au coup d’envoi. Areola est préféré à Buffon dans le but. Derrière, Kimpembe, Kehrer et Thiago Silva composent la défense à trois. Nkunku et Diaby occupent les couloirs alors que Draxler et Rabiot sont alignés dans l’axe. Devant, la MSN est alignée.

Les compositions d’équipes :

AS Monaco : Benaglio - Sidibé, Badiashile, Jemerson, Henrichs - Grandsir, Pelé, Aït-Bennasser, Chadli - Falcao, Diop

Paris-SG : Areola - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe - Nkunku, Rabiot, Draxler, Diaby - Mbappé, Cavani, Neymar