Dans une position délicate, l’AS Monaco s’est employée et a réussi à prendre le meilleur sur Amiens (2-0). Une victoire précieuse pour le club de la Principauté qui est en bonne voie pour se maintenir et disputera dans le pire des cas les barrages. Rassuré après la rencontre, le capitaine asémiste a fait le point au micro de Canal + : « bien sûr on a fait un grand pas vers le maintien ! On a lutté sur chaque ballon et on a eu les trois points. C’est vraiment important. C’est la mentalité qu’espérait le coach pour ce match. On a cherché les trois points avec beaucoup d’intensité. On a marqué le premier but et on a continué. »

Si le Colombien a l’esprit tranquille, il ne relâche pas totalement la pression puisqu’il reste un match à disputer contre Nice pour valider définitivement le maintien de l’AS Monaco : « on a plus souffert en deuxième période, car Amiens a cherché le but. On a réalisé une bonne contre-attaque et Golovin a marqué un très beau but. A ce moment on s’est senti tranquille et on a défendu et tenu le score. Je crois que toute l’équipe mérite ces trois points. Maintenant, il faut aller à Nice pour le dernier match. Ce n’est pas fini encore. Il reste un match, il faut aller à Nice pour gagner le derby et offrir ce match à nos supporters. »