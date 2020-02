Les débuts de Robert Moreno sont loin d’être évident avec l’AS Monaco. En sept matches, il a déjà enregistré 4 défaites et 1 match nul pour seulement deux victoires en Coupe de France. Un bilan assez décevant pour le technicien espagnol arrivé à la fin de l’année 2019. En conférence de presse, il a été interrogé sur ses premières prestations. Loin de se sentir menacé pour le moment, il a répondu aux comparaisons avec Thierry Henry. Un coach qui réalisait sa première expérience en tant que numéro 1 avec un club et qui n’aura duré que deux mois la saison dernière.

« Oui, je suis sûr que tout le monde comprend que j’ai pris les responsabilités. Je suis ici depuis un mois. J’ai eu cette opportunité d’entraîner. C’est difficile, mais c’est un processus normal et je pense que l’équipe va bien faire les choses. La situation est différente pour moi. On est des personnes différentes, Thierry Henry et moi. Chaque situation est différente. »