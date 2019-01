Blessé à la cuisse pendant un peu plus de quatre mois, Rony Lopes a effectué son grand retour sur les pelouses le week-end dernier face à Canet Roussillon en 32e de finale de Coupe de France (1-0). Et pendant son absence, l’international portugais n’a pu que soutenir ses coéquipiers au moment de la crise. « C’était très difficile pour moi de voir l’équipe pas bien et de ne rien pouvoir faire. J’ai eu du temps pour analyser le jeu de l’équipe et savoir où les aider. J’ai toujours essayé de parler aux joueurs mais c’est toujours différent quand tu es blessé », a lâché le joueur de 23 ans sur le site du club.

Après avoir disputé quelques minutes dimanche, l’ailier droit a retrouvé une place de titulaire mercredi soir contre le Stade Rennais en huitième de finale de Coupe de la Ligue (1-1, 8 t.a.b à 7). Et ce dernier, comme tous ses coéquipiers, espérent bien rebondir dès dimanche lors du déplacement à Marseille (21h, à suivre en direct sur notre site) : « nous, les joueurs, on aime les matches comme celui de dimanche. On va à Marseille pour l’emporter. On se concentre uniquement sur nous et profiter de ce moment pour lancer véritablement notre saison. Il faut gagner des points. Nous ne sommes pas au mieux au classement. On a l’opportunité de recommencer notre saison. On veut gagner chaque match. » Un match qui s’annonce particulier pour Rony Lopes, puisque sa dernière apparition l’année dernière, c’était contre... l’OM !