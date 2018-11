Cette saison, l’AS Monaco a décidé de faire confiance à Sofiane Diop, jeune milieu de terrain de 18 ans venu cet été du Stade Rennais. Ce dernier a enchaîné les apparitions, sous Leonardo Jardim comme sous Thierry Henry. Avec 7 apparitions en Ligue 1 et une en Ligue des Champions, la pépite monégasque est toujours à la recherche de son premier but sous ses nouvelles couleurs. En conférence de presse, il a évoqué le fait que son nouvel entraîneur fasse appel à lui.

« Cela fait toujours plaisir quand le coach pense du bien de nous mais le plus important c’est d’être décisif et de gagner. Je ne retiens que la performance collective. C’est vrai que j’ai pris du plaisir contre Dijon, je me suis plus lâché, j’ai joué comme je savais le faire. J’étais beaucoup plus scolaire sur les matches d’avant. C’est vrai qu’il y a un enchaînement des matches, cela va vite mais je suis content de pouvoir être dans le groupe. C’est une chance de jouer en Ligue 1 Conforama à 18 ans. Le coach ne m’aligne pas parce que j’ai 18 ans, il fait des choix et je dois les assumer sur le terrain. Je sais que je dois progresser dans l’efficacité et être plus concentré par moments », a ainsi déclaré la pépite monégasque.