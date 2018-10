À peine intronisé nouvel entraîneur de l’AS Monaco, Thierry Henry ne perd pas de temps. Le champion du monde 98, qui dirigera son premier entraînement avec ses nouveaux joueurs ce lundi, a été aperçu du côté de Cannes cet après-midi.

Selon les informations de Nice-Matin, le nouveau technicien monégasque a assisté au stade Maurice-Chevalier à la rencontre entre l’ASM et l’AC Ajaccio en U19 (1-1). Ce dernier était accompagné du directeur sportif asémiste Michael Emenalo, et de son staff technique composé de Joao Carlos Valado Tralhao, ainsi que de Patrick Kwame Ampadu et Carlo Spignoli préparateur physique.