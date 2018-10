Avant d’affronter Strasbourg, Thierry Henry était au micro de BeIn Sports. Le nouvel entraîneur de l’AS Monaco s’est d’abord montré touché de l’engouement autour de lui à la Meinau. « Les journalistes présents pour moi à Strasbourg ? Cela me touche, mais tu redescends vite sur terre. Il y a un travail à faire. J’essaie de ne pas trop lire ce qu’il se dit pour rester proche du groupe et voir ce qu’il y a à faire », a d’abord déclaré Thierry Henry.

Dans la foulée, le nouvel entraîneur de l’AS Monaco s’est confié à propos de ce qu’il avait dit aux joueurs. « Il faut retrouver la confiance, tenter. On va faire des erreurs, mais la principale serait de ne pas tenter. Comme je le dis, personne ne va rien nous donner. Il faut de la solidité, de la sécurité, mais surtout prendre du plaisir. Il faut prendre des points le plus rapidement possible », a ainsi déclaré Thierry Henry. Pour rappel, Monaco est 18e du championnat avant d’affronter Strasbourg ce samedi soir.