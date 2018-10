Présenté à la presse ce mercredi après-midi, Thierry Henry a tenu à rendre hommage à Leonardo Jardim, son prédécesseur sur le banc de touche à l’AS Monaco. « Je remercie Jardim pour son travail, c’est un entraîneur qui restera à jamais dans l’histoire de l’AS Monaco. Merci pour ce qu’il a fait. Personnellement et avec mon staff, on lui souhaite bonne chance », a lâché le nouvel entraîneur.

Quelques secondes plus tôt, le vice-président de l’ASM, Vadim Vasyliev avait répondu à une question sur la difficulté d’avoir dû limoger le coach portugais. « C’était une décision difficile, dure. Je lui rends hommage, Leonardo a inscrit une des plus belles pages dans l’histoire du club. Mais c’est du passé et aujourd’hui on parle de notre nouvel entraîneur », a-t-il déclaré.