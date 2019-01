Plus les jours avancent et plus l’opération Fabregas à Monaco semble être proche d’être réalisée. Ainsi, la Cadena COPE confirme qu’un début d’accord existerait entre le Catalan et le club du Rocher.

Le média espagnol confirme les informations parues jusqu’ici, notamment concernant la prime de 10 millions d’euros, mais précise que l’Espagnol signerait un contrat de trois saisons et demies, étant donc lié au club de la Principauté jusqu’en 2022.