L’AS Monaco est encore la cible des Football Leaks aujourd’hui. C’est plus précisément son vice-président, Vadim Vasilyev, qui est visé par l’enquête relayée par Mediapart. Le site d’information rapporte un fait insolite dans le monde du football. Le dirigeant monégasque aurait refusé l’accès au centre d’entraînement de La Turbie et au Stade Louis-II aux joueurs se présentant avec une voiture de luxe. Son adjoint, Nicolas Holveck, avait dévoilé cette interdiction en décembre 2015.

« Vadim souhaite que l’on produise une note de service interdisant l’accès à La Turbie (au stade également) aux véhicules de Luxe (Ferrari, Bentley, Porsche, etc.). Les joueurs se verront refuser l’accès au centre en cas de non-respect de cette note. Vadim souhaite vivement qu’ils viennent avec des voitures “normales” ou en taxi. Il ne veut plus voir ces voitures à La Turbie et au stade. » Une interdiction de ce type étant illégale, le club a listé les véhicules autorisés pour contourner cette loi. « Seuls les joueurs professionnels se présentant avec un véhicule de courtoisie de toutes catégories ou marques autres que Audi séries S, Bentley, BMW séries M, Ferrari, Porsche, Hummer, Jaguar, Maserati et Mercedes séries S (et AMG) seront autorisés à accéder. » Des nouvelles révélations qui ne vont pas plaire sur le Rocher.