Outre le Paris Saint-Germain, les révélations des Football Leaks éclaboussent également l’AS Monaco. Avant de recevoir les Parisiens ce soir (21h, à suivre sur notre live commenté), le vice-président monégasque Vadim Vasilyev a accordé un long entretien au quotidien Nice-Matin. Le dirigeant russe revient sur les accusations concernant le fair-play financier et les dessous du transfert de Kylian Mbappé au PSG.

« Je n’apprécie pas la manière. On ne peut pas se procurer des millions de documents de manière illégale. Il n’y a plus là de notion de vie privée ou secret professionnel. Je pense que ça devrait être réservé au système judiciaire. En plus, il y a beaucoup d’erreurs. Quand on nous dit qu’on a contourné le fair-play financier grâce à un contrat pas exécuté, ce n’est pas possible. Quand on nous dit qu’on voulait contourner le fair-play financier en rachetant le cercle Bruges, alors que c’est une dépense pour nous, pas une recette. Que le président a empoché 80 millions d’euros sur le transfert de Mbappé… C’est faux », a-t-il confié au journal local.