L’AS Monaco n’est pas dans une période facile. Sportivement, le club est 19e de Ligue 1, avant de recevoir le PSG ce soir (21h, à suivre en direct sur notre site). En dehors des terrains, les révélations des Football Leaks et la récente inculpation du président Dmitri Rybolovlev n’arrangent pas les choses. Dans un entretien accordé à Nice-Matin, le vice-président Vadim Vasilyev a évoqué la situation du propriétaire du club de la Principauté.

« Ce n’est pas positif. Mais, en interne, nous avons bien expliqué ce qu’il en était. Ça nous donne encore plus envie de soutenir le président avec de bonnes prestations. Il est le premier à souffrir de cette situation et de nos résultats. Il aime beaucoup le club. Je souhaite que la vérité soit établie au plus vite », a-t-il commenté. Il a également nié que le club était en vente.