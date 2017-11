L’AS Monaco a officialisé ce lundi l’arrivée de Michael Emenalo au poste de directeur sportif. Un grand coup pour le club de la Principauté, puisque le Nigérian avait réalisé un travail salué par tous les observateurs lors de son passage de dix ans à Chelsea, où il était un des hommes de confiance d’Abramovich. Vadim Vasilyev, vice-président directeur général, s’est exprimé sur cette nomination sur le site officiel du club.

« Je suis le travail de Michael Emenalo depuis plusieurs années et je suis très heureux de pouvoir désormais compter sur lui à Monaco. Je me suis beaucoup investi dans sa venue. Son savoir-faire dans la détection et le recrutement, ainsi que l’expérience technique acquise dans l’un des clubs les plus titrés ces dernières années, sont les raisons qui nous ont conduits à lui présenter cet ambitieux challenge. Cette nomination est un signe supplémentaire de notre ambition et de notre volonté d’être le plus compétitif possible », a ainsi expliqué le dirigeant monégasque.