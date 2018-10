L’AS Monaco attend beaucoup de Youri Tielemans depuis son recrutement il y a plus d’un an. Mais le club de la Principauté n’a pour l’instant pas été récompensé de l’investissement consenti, le jeune milieu de terrain ayant du mal à donner la pleine mesure de son talent. La nomination de Thierry Henry, avec lequel il était proche au sein de la sélection belge lorsque le Français y travaillait comme adjoint du sélectionneur Roberto Martinez, est donc considérée comme un possible déclic pour lui. En conférence de presse à la veille de Bruges-Monaco, Tielemans a évoqué son entente avec son entraîneur et sa manière de travailler.

« C’est quelqu’un que je côtoie depuis deux ans en sélection. Je connais sa manière de travailler, son approche avec les joueurs. Ça n’a pas trop changé depuis la sélection. C’est quelqu’un de très relax, très cool en dehors du terrain mais dès qu’on est sur le terrain, c’est du sérieux. En une semaine, il y a des choses qu’il a apportées, une certaine flexibilité tactique. Pour le moment je pense que ça se passe très bien », a assuré Tielemans, qui devrait à nouveau être titulaire mercredi soir.