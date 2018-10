Arrivé à l’été 2017 à l’AS Roma en provenance de l’Istanbul Basaksehir pour 13,4 M€, Cengiz Ünder (21 ans) est toujours autant convoité. Selon la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain international turc (13 sélections, 4 buts) intéresserait plusieurs écuries européennes, en Allemagne, mais surtout en Angleterre.

D’après le quotidien sportif italien, le Bayern Munich serait prêt à débourser entre 50 et 60 M€ pour l’enrôler. Cependant, les clubs du nord de Londres gardent aussi un œil sur lui. En effet, Arsenal et Tottenham s’intéresseraient de très près à son profil. Du côté de la Roma, on espère le voir prolonger en 2019, lui qui a un contrat qui court jusqu’au mois de juin 2022.