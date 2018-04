Cette demi-finale aller de Ligue des Champions entre Liverpool et l’AS Roma a été dantesque. Vainqueurs 5 buts à 2, les Reds ont survolé les débats. Mais les deux buts inscrits par Dzeko et Perotti rendent encore possible l’espoir d’une nouvelle remontada pour les Giallorossi. D’ailleurs, l’entraîneur romain Eusebio Di Francesco y croit dur comme fer.

« C’est un match différent de celui à Barcelone. Nous avons eu un excellent départ, puis nous avons perdu un peu la tête et notre capacité à rester dans le match. Pendant 50 minutes, nous n’avons pas bien fait les choses. Nous devons y croire pour le match retour. Il faut y croire parce que tout est possible dans le football même si ça ne sera pas facile. Mais nous avons déjà accompli quelque chose d’important », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport.