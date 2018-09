Après sa défaite en Ligue des Champions 3-0 sur la pelouse du Real Madrid hier soir, l’entraîneur de l’AS Roma Eusebio Di Francesco est revenu sur le départ de Kevin Strootman vers l’Olympique de Marseille.

« Parler de ceux qui ne sont plus là n’a pas de sens. Par contre, il fait sens de penser à la progression de ces joueurs. Kevin (Strootman) avait l’envie de changer de club et quand je le faisais jouer, vous me disiez que ce n’était pas le premier choix. Les absents sont toujours les meilleurs, mais moi je veux analyser autre chose. »