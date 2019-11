Après un début de saison émaillé par les blessures à répétition, Javier Pastore (30 ans) renaît de ses cendres. Le milieu offensif argentin parvient enfin à enchaîner les rencontres et a disputé cinq matchs consécutifs avec l’AS Roma dans la peau d’un titulaire. Une belle période pour El Flaco qui espère que ses pépins physiques ne constituent plus qu’un lointain souvenir. Interrogé par Roma TV, l’ancien Parisien s’est livré sur sa renaissance sur le terrain.

« Cela faisait longtemps que je n’avais pas beaucoup joué, je ne m’y attendais pas. Je me sens très bien et je suis heureux de la période personnelle que je traverse. Je joue beaucoup plus que l’an dernier. Physiquement, j’ai le sentiment que je suis à 80-90%. J’ai joué six matchs consécutifs, un tous les trois jours, ça me permet d’être en forme, » a ainsi commenté Pastore dans des propos relayés par Sky Italia. Les supporters du club de la Louve espèrent juste que leur milieu offensif disputera le reste de la saison sans accro...