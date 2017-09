« Un retour à l’OL ? C’est un souhait. Le club n’a pas fermé la porte. On en a discuté. Il a ouvert la porte à un retour dans quelques années si j’en avais envie ». Parti de l’OL pour aller à l’AS Roma, Maxime Gonalons (28 ans) avait récemment indiqué au micro de Canal + qu’il aimerait revenir un jour dans son club formateur. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir en Italie alors que le milieu français vient tout juste de rejoindre les Giallorossi.

« Je veux juste mettre les choses au clair. c’est vrai que j’ai donné une interview en France dans laquelle j’ai expliqué que j’aimerais retourner à Lyon à la fin de ma carrière. C’est là que j’ai grandi et j’y ai tout laissé. Mais aujourd’hui, c’est derrière moi, ce n’est pas d’actualité. Maintenant, je suis à la Roma, ici j’ai trouvé un grand club avec des gens et des coéquipiers fantastiques qui m’ont aidé à m’intégrer. Je me sens vraiment bien ici. Je suis très heureux », a-t-il déclaré à Sky Italia.