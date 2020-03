La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a (et aura) des retombées économiques colossales dans le monde du football, comme partout, c’est une certitude. Du côté de l’Italie, premier pays européen à avoir été durement touché par le COVID-19, le virus a également impacté le rachat de l’AS Roma.

Sky Sport Italia rapporte ce mardi que la vente de la majeure partie des actions du club de la Louve a été repoussée après des mois de négociations entre James Pallotta, l’actuel actionnaire majoritaire et président du club de la capitale, et Dan Friedkin, un homme d’affaires texan. Un accord de plus de 700 millions d’euros avait été trouvé, mais le média transalpin précise que les deux parties vont devoir se remettre d’accord une fois la crise passée.