Hier, pour la onzième journée de Serie A, l’AS Roma a arraché le nul sur la pelouse de la Fiorentina (1-1) grâce à un but d’Alessandro Florenzi dans les dernières minutes. Pourtant, le résultat a du mal à passer pour les Giallorossi et leur directeur sportif Monchi. Ce dernier, à l’issue de la rencontre, dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport, a poussé un coup de gueule contre l’arbitre, qui a accordé un penalty litigieux à la Viola, transformé par Jordan Veretout.

« Aujourd’hui, la Roma méritait plus que ce qu’elle ramène à la maison. Malheureusement, une occasion a changé le match. Je n’ai jamais parlé de l’arbitrage en 18 mois en Italie, car je crois que depuis le terrain, c’est difficile de juger, mais il y a la VAR qui peut aider dans ce genre de situation. La Fiorentina a marqué sur un penalty dont tout le monde dit qu’il est injustifié. Nous devons réfléchir parce que la Roma est l’équipe italienne qui reste toujours silencieuse. Même la semaine dernière à Naples il y avait penalty sur Dzeko qui, à la fin, a été sanctionné d’un carton jaune. Nous on ne parle jamais, je continue à dire que l’arbitre n’est pas responsable, mais je me souviens aussi que l’année dernière face à l’Inter, il y avait eu un penalty sur Perotti non sifflé. Je demande un peu de justice. Je défends la VAR, car je crois que cela peut protéger tout le monde, l’arbitre en premier. Je comprends tout, mais à chaque fois que je regarde l’action, je m’énerve encore plus. Cette situation nécessitait la VAR. Je continue à dire que l’arbitre est le dernier responsable, mais celui qui est derrière l’écran doit au moins prévenir l’arbitre central pour qu’il sollicite la VAR. » Les Romains étaient tellement mécontents que le coach Eusebio Di Francesco ne s’est pas présenté en conférence de presse. Ambiance...