C’était dans l’air, c’est désormais officiel. L’AS Roma s’est attaché les services de l’une des futures étoiles montantes du football européen, Justin Kluivert. Montant de l’opération : 17,25 M€ plus divers bonus pouvant s’élever à 5,5 M€. Au sein de la formation romaine, le néo-Giallorossi tentera de confirmer au sein de l’un des cinq grands championnats européens ses qualités entrevues à l’Ajax.

Lors d’une interview accordée au site officiel du club, le joueur de 419 a fait part de son bonheur de rejoindre le club de la Louve. « Je me sens bien, c’est un club incroyable et je suis impatient de démarrer. La Roma est le club parfait pour ma progression, pour jouer au top niveau. Je suis là pour travailler dur et réaliser de belles choses ici », a-t-il déclaré.