Il y a quelques jours, Sky Italia affirmait que le Paris Saint-Germain, à la recherche d’un milieu de terrain depuis plusieurs mois, était entré en contact avec l’AS Roma pour se renseigner sur la situation de Lorenzo Pellegrini. Mais le prix demandé par le club romain, à savoir entre 28 et 30 millions d’euros (montant de la clause libératoire) aurait refroidi les Parisiens.

Et ce jeudi, le principal concerné est revenu sur cet intérêt au micro de Sky Italia. À la question "à la télévision, on entend dire que le PSG envisage de remplacer Rabiot par Lorenzo Pellegrini en juin ? Qu’en pensez-vous en ce moment ?", le joueur de 22 ans a répondu très clairement : « je ne pense rien, j’éteins la télévision et je vais m’entraîner à Trigoria (le centre d’entraînement de l’AS Roma, ndlr). »