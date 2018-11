Le mercato d’hiver n’ouvre que le 1er janvier, mais les rumeurs, elles, sont déjà là. La dernière en date concerne le milieu de terrain de l’AS Roma, Lorenzo Pellegrini (22 ans). D’après le Corriere dello Sport, l’international italien (9 sélections) intéresserait fortement des formations en Premier League, plus précisément à Manchester United.

Le quotidien sportif transalpin rapporte que son agent serait en Angleterre pour discuter avec les dirigeants mancuniens d’un éventuel transfert. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le Romain aimerait se tester dans un club plus huppé et dispose d’une clause libératoire de 30 M€ (clause qui ne sera utilisable que du 1er au 31 juillet 2019). En cas de signature chez les Red Devils, il pourrait toucher un salaire deux fois plus élevé que celui auquel il émarge aujourd’hui (2 M€ plus bonus jusqu’à la fin de son contrat à Rome).