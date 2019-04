La nouvelle pépite italienne Nicolo Zaniolo fait le plus grand bien à l’AS Roma. En effet, le milieu de terrain de 19 ans fait beaucoup parler, à tel point que la Juventus s’intéresserait de très près à son profil. A l’issue du match contre la Fiorentina mercredi soir (2-2), ce dernier a été interrogé quant à son avenir où il a notamment déclaré qu’il allait rencontrer la direction.

Des propos plutôt mal interprétés selon lui, et il a tenu à clarifier cela sur Instagram. « Quelques minutes après le match, je me suis exprimé et ça a été mal interprété. Je suis un joueur de la Roma, je suis professionnel et je m’exprime sur le terrain. J’ai toujours pensé à jouer au maximum pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Ensuite, des professionnels comme mon agent et la direction géreront cette situation du mieux possible », a ainsi déclaré Nicolo Zaniolo.