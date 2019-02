Walter Sabatini connaît bien Javier Pastore et pour cause, c’est lui, en qualité de directeur sportif, qui l’a fait venir à Palerme, en provenance de Huracan en Argentine, lorsqu’il y officiait en 2008. Aujourd’hui directeur sportif de la Sampdoria, le dirigeant italien constate les difficultés du meneur de jeu argentin à l’AS Roma, où il n’a pas convaincu depuis le début de saison. La dernière apparition de Pastore remonte à la déroute subie face à la Fiorentina (défaite 7-1) au cours de laquelle il avait été remplacé dès la mi-temps.

Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Sabatini a évoqué la situation de son ancien joueur : « Cela me gêne beaucoup. Le rendement de Pastore m’embarrasse énormément. J’ai eu la chance de le voir jouer en dominant l’adversaire. J’ai vu des stades se mettre debout pour lui à l’extérieur comme par exemple à Florence. Cela me peine beaucoup de le voir jouer comme ça. Je le lui ai dit. Il doit faire appel à la fierté argentine pour se relever et revenir à son vrai niveau, pour jouer comme il sait le faire. Il doit faire quelque chose, personne ne peut l’aider. Pastore doit bien jouer pour être apprécié. Ce n’est pas un milieu de terrain qui court, pas un milieu excentré, c’est un électron libre, un meneur de jeu tout terrain. Il a un niveau de courses exceptionnel mais il doit être toujours prêt du ballon. »