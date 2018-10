Cet été, l’AS Roma a été très actif sur le marché des transferts. Avec pas moins de 13 arrivées et plus de 100 M€ dépensés, les dirigeants du club italien s’attendaient sûrement à un bien meilleur démarrage. En effet, les Giallorossi ne pointent qu’à la sixième place, déjà loin de la Juventus qui occupe seule la tête du championnat. Et pour tenter de lutter avec ses concurrents directs, l’AS Roma souhaiterait prolonger deux de ses hommes forts.

En effet, à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, Stephan El Shaarawy et Edin Dzeko seraient en négociations avancées avec la Louve. L’ailier italien, auteur de deux buts en Serie A cette saison et dont le contrat prendra fin en 2020, pourrait voir son contrat étendu jusqu’en 2022. Pour Edin Dzeko, il souhaiterait rester à Rome et aimerait également prolonger son contrat jusqu’en 2021, lui qui est également engagé avec la Roma jusqu’en 2020. Enfin, le club italien souhaiterait réduire la clause libératoire de Kostas Manolas, évaluée à 36 M€. Les grands chantiers d’Eusebio Di Francesco sont lancés !