Troisièmes de Serie A et qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions, les joueurs de l’AS Roma vivent une période faste. Néanmoins la situation n’est pas totalement rose du côté des Giallorossi. Victorieux du Genoa (2-1), le club romain a gagné un match important dans le cadre de la course à la Ligue des Champions, mais Florenzi et Dzeko se sont écharpés à la fin de la rencontre.

Le Corriere dello Sport explique que la querelle entre les deux hommes est due à une action dans les dernières minutes du match. Alors que Dzeko était démarqué, Florenzi avait tenté sa chance, mais le gardien du Genoa avait arrêté le ballon. Une rancoeur que le Bosniaque a exprimée à la fin de la rencontre. Les deux joueurs ont du être calmé par Kevin Strootman venus les séparer.