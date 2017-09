C’est peut-être la plus grosse boulette de Zubizarreta lors de son aventure en tant que directeur sportif du Barça. A l’été 2014, l’accord était total entre le Barça et Mallorca pour le transfert du joueur. Sauf qu’au final, Mallorca demandait ces 4,5 millions cash, alors que le club catalan voulait payer en plusieurs échéances. Le Barça s’est donc retiré des négociations à l’hiver 2014, et a par la suite déboursé cette somme sur Douglas, en fixe pour le coup. Interrogé par la Cadena COPE, le principal intéressé est revenu sur cet épisode.

« Je débute avec l’équipe première de Mallorca et le Barça fait son apparition. Mais au final, c’est le destin, ça ne s’est pas fait avec le Barça et je suis très content d’être au Real Madrid et de pouvoir défendre ses maillots. C’étaient des jours très compliqués. Quand on m’a dit que le Real Madrid était intéressé par moi, j’ai dit que je ne voulais que jouer là-bas », a expliqué Asensio.