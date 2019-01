C’est l’une des figures du championnat anglais. Ashley Cole (38 ans) a passé 16 ans de sa vie à jouer en Premier League. Le défenseur gauche (107 sélections avec les Three Lions) s’était d’abord fait connaître à Arsenal, avant de rejoindre Chelsea jusqu’en 2014. Ensuite, Ashley Cole a disputé deux saisons du côté de l’AS Roma avant de rejoindre les LA Galaxy.

Et selon le Times, ce dernier pourrait revenir en Angleterre où le club de son ancien coéquipier, Frank Lampard, lui aurait transmis une offre de contrat portant jusqu’à la fin de la saison. Derby County, 6e de Championship, pourrait ainsi se renforcer en récupérant un joueur d’expérience, qui n’a plus foulé les pelouses anglaises depuis plus de 4 ans.