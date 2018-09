Hier soir, l’AS Monaco, comme le Paris Saint-Germain, s’est incliné pour son entrée en lice dans cette édition de la Ligue des Champions (1-2). Contre l’Atlético Madrid, l’ASM n’a que trop peu existé. Samuel Grandsir, seul buteur du match, s’est présenté devant les micros de RMC Sport.

« Comme j’ai dit, on est un groupe jeune, on apprend à se connaître. On a fait notre meilleur match de la saison, on a eu un début de saison difficile. Il faut continuer, prendre de la maturité et continuer comme cela », a avancé l’ancien Troyen.